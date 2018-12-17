Вести Пермь. События недели 16.12.2018
За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" Вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 16 декабря 2018 года.
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ
За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" Вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 16 декабря 2018 года.
|17.12.2018 в 10:23
|17.12.2018 в 10:06
|17.12.2018 в 09:40
|17.12.2018 в 09:15
|17.12.2018 в 09:00
|14.12.2018 в 21:55
|14.12.2018 в 17:36
|14.12.2018 в 16:55
|14.12.2018 в 08:40
|13.12.2018 в 14:43
Будут названы три победителя конкурса «Пермский бренд»
Вести Пермь. События недели 16.12.2018
Общественный совет подводит итоги и строит планы
В Перми перед судом предстанут фальшивомонетчики
Последствия тумана: в пермском аэропорту застряли сотни пассажиров
«Солнечная капель» отмечает юбилей
Шесть самолетов приземлились в Перми из-за тумана в Екатеринбурге
К 60-летию Пермского ТВ: режиссёр Владимир Баранов
«Лаборатория Музыки» готовит отчетный концерт
В Перми сел самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург
Когда достроят пермскую набережную?
Супергерои мультфильмов оживают в музыке
Каким будет главный ледовый городок Перми?
Серебряный меридиан: экологическая тропа как часть учебного процесса
В пермской школе собирали с родителей деньги за бесплатную услугу
«Любимый праздник» к нам приходит
В детской больнице № 3 устраняют последствия потопа
«Баядерка»: большая премьера в Перми
В Перми открылись новогодние ярмарки
В Перми подвели итоги конкурса начинающих авторов памяти журналиста Валерия Дементьева
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Общественный совет подводит итоги и строит планы
В Перми перед судом предстанут фальшивомонетчики
Последствия тумана: в пермском аэропорту застряли сотни пассажиров
«Солнечная капель» отмечает юбилей
«Лаборатория Музыки» готовит отчетный концерт
Когда достроят пермскую набережную?
Супергерои мультфильмов оживают в музыке
Каким будет главный ледовый городок Перми?
Серебряный меридиан: экологическая тропа как часть учебного процесса
Кукла на крыше
Добавить комментарий: