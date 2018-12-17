Общественный совет подводит итоги и строит планы

В Перми прошло заседание Общественного совета при городской думе. Тема – образование, собраться было решено в недавно начавшем работу «Кванториуме» - центре дополнительного образования для детей совершенно новой для Прикамья модели. С него и начали.

В качестве будущей профессии Вадим для себя определил ветеринарию. Но в пермском «Кванториуме» уверенно выбрал направление хайтек. Только здесь можно попробовать себя в решении самых сложных и подчас невероятных задач.

Вадим Нигматуллин: "Кость собаки, челюсть, зуб - хоть что. Сперва нарисуем, потом выведем на 3D-принтер".

Современное образование - это уже не просто процесс, это проекты, нацеленные на конкретный результат, и пусть это пока только игрушка, напечатанная на 3D-принтере, рано или поздно она может стать настоящим научным прорывом.

Недавно открытый пермский «Кванториум» - самый большой на территории Приволжского федерального округа, технопарк ставит перед собой самые амбициозные цели. А для членов Общественного совета - это интереснейший опыт работы системы дополнительного образования.

Валентина Былинкина, директор детского технопарка «Кванториум Фотоника»: "Мы надеемся, что среди них мы найдем таланты, звездочек - инженеров-конструкторов, инженеров-технологов, инженеров-исследователей, дети, которые смогут синтезировать знания и умения и получать конкретный продукт".

На заседании Общественного совета Пермский молодежный парламент презентует свой проект - «Молодой инноватор». За три года в фестивале и конкурсе изобретений приняли участие уже более 3 тысяч человек. И для многих дополнительное образование уже перестало быть таковым.

Максим Тощев, заместитель председателя молодежного парламента г. Перми: "Здесь все зависит от самого молодого человека, если он действительно увлекается идей, свои проектом, то тогда его дополнительная деятельность может перерасти в основную".

Здесь же подводят промежуточные итоги проектов «Городской исторический форум» и «Золотой резерв». Площадка Общественного совета идеально подходит для того, чтобы сформировать планы на будущее.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "2019 год будет годом развития и Общественного совета, и тех проектов Пермской городской думы, которые мы сегодня прорабатываем совместно с депутатским корпусом, и как говорят, всегда не лишне посоветоваться и выслушать их мнение".