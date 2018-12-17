В Перми перед судом предстанут фальшивомонетчики. По данным следствия, в начале года 28-летние мужчины приобрели сто фальшивых купюр номиналом пять тысяч рублей в другом регионе. Подделки они сбывали на территории краевой столицы и Кудымкарском районе в киосках и небольших магазинах. Специалисты отмечают, что банкноты отличались хорошим качеством, однако, в одной из торговых точек подделку все же определили. Сейчас нечестные на руку пермяки в ожидании суда под домашним арестом.