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В Перми перед судом предстанут фальшивомонетчики
В Перми перед судом предстанут фальшивомонетчики. По данным следствия, в начале года 28-летние мужчины приобрели сто фальшивых купюр номиналом пять тысяч рублей в другом регионе. Подделки они сбывали на территории краевой столицы и Кудымкарском районе в киосках и небольших магазинах. Специалисты отмечают, что банкноты отличались хорошим качеством, однако, в одной из торговых точек подделку все же определили. Сейчас нечестные на руку пермяки в ожидании суда под домашним арестом.
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