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← «Солнечная капель» отмечает юбилей

Последствия тумана: в пермском аэропорту застряли сотни пассажиров

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аэропорт

В аэропорту Кольцово г. Екатеринбурга потерявшие надежду вылететь люди сдают билеты. С утра над городом и воздушной гаванью сгустился плотный туман. Под конец светового дня не только перестали взлетать, но  был объявлен запрет на посадку бортов всех типов. Как выяснилось позже, это распоряжение застало в воздухе 12 пассажирских самолетов. Им пришлось искать иной аэропорт и сразу 6 выбрали Пермь. 

заказной автобус

Из-за сильного тумана в Екатеринбурге международный аэропорт "Пермь" принимает дополнительные пассажирские рейсы. Кто-то уезжает на заказных автобусах в Екатеринбург, чтобы дальше проследовать на своих рейсах к месту назначения. 

Диспетчер в аэропорту каждые пять минут объявляет о том, чтобы все желающие получили талоны на питание. 

Пассажирам ничего не говорят. У кого-то сложные пересадки, очень много пассажиров с маленькими детьми. 

Среди задержанных рейсов - Москва, Уфа, Нижневартовск, Владивосток. Кто-то уезжает на заказных автобусах, кто-то остается ждать своего рейса и получает талоны на питание, после вынужденного ожидания порядка 12 часов пассажирам должны предложить гостиницу.

 

Метки: в Перми, В России, Происшествия

Опубликовано: 14.12.2018 в 21:55 в рубрике - Вести Пермь

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