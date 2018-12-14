Последствия тумана: в пермском аэропорту застряли сотни пассажиров
В аэропорту Кольцово г. Екатеринбурга потерявшие надежду вылететь люди сдают билеты. С утра над городом и воздушной гаванью сгустился плотный туман. Под конец светового дня не только перестали взлетать, но был объявлен запрет на посадку бортов всех типов. Как выяснилось позже, это распоряжение застало в воздухе 12 пассажирских самолетов. Им пришлось искать иной аэропорт и сразу 6 выбрали Пермь.
Из-за сильного тумана в Екатеринбурге международный аэропорт "Пермь" принимает дополнительные пассажирские рейсы. Кто-то уезжает на заказных автобусах в Екатеринбург, чтобы дальше проследовать на своих рейсах к месту назначения.
Диспетчер в аэропорту каждые пять минут объявляет о том, чтобы все желающие получили талоны на питание.
Пассажирам ничего не говорят. У кого-то сложные пересадки, очень много пассажиров с маленькими детьми.
Среди задержанных рейсов - Москва, Уфа, Нижневартовск, Владивосток. Кто-то уезжает на заказных автобусах, кто-то остается ждать своего рейса и получает талоны на питание, после вынужденного ожидания порядка 12 часов пассажирам должны предложить гостиницу.
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