«Солнечная капель» отмечает юбилей

20 лет исполнилось коллективу гимназии №2 - музыкально-хоровой студии «Солнечная капель». Свой юбилей детский коллектив отметил, подарив концерт «Однажды, 20 лет спустя...».

На концерте, который состоялся из двух отделений, дети пели, танцевали, музицировали. Всего было около сорока номеров. В мероприятии участвовали старший хор «Солнечная капель» и солисты студии эстрадного вокала «Sounds of music», младший хор «Капельки» и вокальный ансамбль «Easy Tone», а также учащиеся по классу фортепиано. Всего на сцену в этот день вышло около 100 детей.

Все музыкальные коллективы гимназии - неоднократные победители и призеры краевых, российских, международных конкурсов и фестивалей: «Сфорцандо», «Урал собирает друзей», многожанровый конкурс им. А.Немтина и др. А старший хор «Солнечная капель» трижды становился обладателям премии «Гран-при». Со своими выступлениями они побывали во многих городах России и за рубежом.