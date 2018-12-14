«Солнечная капель» отмечает юбилей
20 лет исполнилось коллективу гимназии №2 - музыкально-хоровой студии «Солнечная капель». Свой юбилей детский коллектив отметил, подарив концерт «Однажды, 20 лет спустя...».
На концерте, который состоялся из двух отделений, дети пели, танцевали, музицировали. Всего было около сорока номеров. В мероприятии участвовали старший хор «Солнечная капель» и солисты студии эстрадного вокала «Sounds of music», младший хор «Капельки» и вокальный ансамбль «Easy Tone», а также учащиеся по классу фортепиано. Всего на сцену в этот день вышло около 100 детей.
Все музыкальные коллективы гимназии - неоднократные победители и призеры краевых, российских, международных конкурсов и фестивалей: «Сфорцандо», «Урал собирает друзей», многожанровый конкурс им. А.Немтина и др. А старший хор «Солнечная капель» трижды становился обладателям премии «Гран-при». Со своими выступлениями они побывали во многих городах России и за рубежом.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Лаборатория Музыки» готовит отчетный концерт
Когда достроят пермскую набережную?
Супергерои мультфильмов оживают в музыке
Каким будет главный ледовый городок Перми?
Серебряный меридиан: экологическая тропа как часть учебного процесса
Кукла на крыше
«Любимый праздник» к нам приходит
В детской больнице № 3 устраняют последствия потопа
«Баядерка»: большая премьера в Перми
В Перми подвели итоги конкурса начинающих авторов памяти журналиста Валерия Дементьева
Добавить комментарий: