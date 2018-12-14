«Лаборатория Музыки» готовит отчетный концерт
Третий образовательно-творческий цикл "Лаборатория Музыки" близится к завершению. Несколько месяцев музыканты Перми и Пермского края создавали новую музыку и получали необходимые знания. Как проходит подготовка к отчетному концерту?
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