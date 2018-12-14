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«Лаборатория Музыки» готовит отчетный концерт

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Третий образовательно-творческий цикл "Лаборатория Музыки" близится к завершению. Несколько месяцев музыканты Перми и Пермского края создавали новую музыку и получали необходимые знания. Как проходит подготовка к отчетному концерту?

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 14.12.2018 в 16:57 в рубрике - Вести Пермь

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