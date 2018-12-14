Когда достроят пермскую набережную?
В Перми озвучили итоги ремонтных и строительных работ в уходящем году и планы на ближайшее будущее. Заявлено, что в 2019 году продолжится большая реконструкция набережной Камы на участке от Соборной площади до порта.
Как рассказал Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации Перми, на объекте проводятся "большие объемы земляных работ, благоустроительных работ, предстоит работа в 19 и 20 годах, после чего мы откроем этот участок набережной для эксплуатации и перейдем на последний участок - тот, который идет в сторону Речного вокзала".
В этом году начался капитальный ремонт набережной на участке от Соборной площади до ОАО «Порт Пермь». На этом участке набережной будет выделено детское игровое пространство с разделением зон по разным возрастным группам, лаунж-зона, зона проведения культурно-массовых мероприятий, прогулочная зона. Спортивная площадка разместится между мостом и портом «Пермь».
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