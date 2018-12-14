Супергерои мультфильмов оживают в музыке
Пермский губернский оркестр в центре досуга "Молот" представил новую концертную программу "Музыкальные супергерои". В ее основе - популярные мелодии из советских и американских мультфильмов: "Ну, погоди!", "Том и Джерри", "Розовая пантера", "Приключения Винни Пуха", "Каникулы в Простоквашино", "Бременские музыканты". Каждый номер игры на духовых инструментах сопровождается видеорядом.
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