Супергерои мультфильмов оживают в музыке

Пермский губернский оркестр в центре досуга "Молот" представил новую концертную программу "Музыкальные супергерои". В ее основе - популярные мелодии из советских и американских мультфильмов: "Ну, погоди!", "Том и Джерри", "Розовая пантера", "Приключения Винни Пуха", "Каникулы в Простоквашино", "Бременские музыканты". Каждый номер игры на духовых инструментах сопровождается видеорядом.