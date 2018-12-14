Каким будет главный ледовый городок Перми?
В ледовом городке Перми для журналистов устроили экскурсию. Работа в самом разгаре, но очертания уже видны.
Тема этого года "Ветер с Востока", так что все в городке посвящено восточной тематике. Самый высокий объект - башня "Белая цапля".
Работа кропотливая, признаются создатели, они работают точно по эскизам.
Центральный объект городка - ледовый лабиринт «Инь янь» позволит не только погулять внутри маленьким посетителям, но и покататься с небольших горок.
Этой зимой ледовый городок станет местом для проведения VI Открытого конкурса «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». В Пермь приедут 22 скульптора из Китая, Малайзии, Сингапура и разных городов России. Общая тема, которая объединит всех участников этого года – «Японские мотивы». Ледяные блоки уже заготавливаются.
В темное время суток в городке будет работать подсветка. Зрелище обещают незабываемое. Ледовый городок начнет свою работу 30 декабря.
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