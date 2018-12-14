Серебряный меридиан: экологическая тропа как часть учебного процесса

Школьники из Голованово часть занятий проводят в лесу. Педагоги активно используют экологическую тропу, для того чтобы разнообразить учебный процесс. Как это происходит?

Урок по окружающему миру для 3В Головановской средней школы проходит прямо в лесу, от родного учебного заведения до естественного природного парка не больше 10 минут. Здесь ученики наряжают елку, поют песни и узнают много нового о природе.

Идея превратить участок леса в познавательную экологическую тропу принадлежит Наталье Ощепковой, директору библиотеки.

Наталья Ощепкова, директор библиотеки № 16 им. Н.А. Добролюбова: "Назвали ее - Серебряный меридиан, потому что по ней любил ходить Лев Иванович Кузьмин, детский писатель, который стал именно детским писателем, живя у нас в поселке".

Сейчас на тропе есть 11 тематических точек. По инициативе депутата Евгения Глезмана, с 2017 года в районе создано уже 10 новых экологических маршрутов. Оказывается поддержка экологическим отрядам и патрулями. В этот лес дети выходят на субботники, убирают мусор и вешают кормушки для птиц.

Еще один важный проект, который реализуется в Орджоникидзевском районе - это «Единая культура». С марта 2018 года в рамках проекта было реализовано более 40 мероприятий разного масштаба, в них приняло участие более 1300 жителей города Перми. Как пример - регулярные концерты в больницах, центрах реабилитации и других социально значимых учреждениях.

Все проекты, которые были реализованы в уходящем 2018 году, найдут поддержку и в следующем 2019 году. Экотропа «Серебряный меридиан» уже внесена на общую карту, разработанную управлением по экологии и природопользованию администрации города Перми и готовится преобразиться новыми аншлагами.