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← «Любимый праздник» к нам приходит

Серебряный меридиан: экологическая тропа как часть учебного процесса →

Кукла на крыше

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кукла

В соцсетях активно обсуждают выложенное в Сеть фото. В кадре видно, что на крыше здания по адресу Куйбышева, 47 сидит человек. Спасателей вызывать не надо - это кукла. Кто и зачем ее туда посадил, пока не сообщается.

Метки: Общество, в Перми

Опубликовано: 14.12.2018 в 15:52 в рубрике - Вести Пермь

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← «Любимый праздник» к нам приходит

Серебряный меридиан: экологическая тропа как часть учебного процесса →

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