Кукла на крыше

В соцсетях активно обсуждают выложенное в Сеть фото. В кадре видно, что на крыше здания по адресу Куйбышева, 47 сидит человек. Спасателей вызывать не надо - это кукла. Кто и зачем ее туда посадил, пока не сообщается.