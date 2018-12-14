«Любимый праздник» к нам приходит

В преддверии Нового года Пермский краеведческий музей открывает выставку «Любимый праздник». Гости Дома Мешкова увидят «новогодние» коллекции музея. Наиболее полно на выставке представлена коллекция елочных украшений: от дореволюционных, сделанных из ваты и папье-маше до стеклянных игрушек времен СССР. Также в экспозиции представлены новогодние подарки, карнавальные костюмы, созданные руками пермяков, поздравительные открытки и многое другое. К примеру, коллекция советской парфюмерии: духи «Красный мак», «Пиковая дама», «Красная Москва».