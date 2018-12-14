В детской больнице № 3 устраняют последствия потопа
Из подвала детской больницы №3 на ул. Ленина в Перми закончили откачивать воду. Об этом сообщили в компании "Новогор-Прикамье". Накануне из-за прорыва трубы здесь произошел сильный потоп, из-за чего образовалась трещина на одной из стен здания. Всех пациентов в экстренном порядке либо выписали, либо перевели в другие медицинские учреждения. Лечебный процесс приостановлен. Сейчас ремонтные бригады должны починить место утечки и просушить помещение.
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