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«Баядерка»: большая премьера в Перми

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Баядерка

В Пермском театре оперы и балета состоится премьерный показ  «Баядерки». Этот балет считается одним из шедевров хореографа Мариуса Петипа. Накануне вечером в театре состоялся генеральный прогон.  В основе сюжета балетной постановки - история любви храмовой танцовщицы Никии и знатного воина Солора, обернувшаяся трагедией из-за ревности Великого брамина и дочери раджи Гамзатти. На сцене оперного театра «Баядерка» не ставилась ни разу. Несмотря на то, что вариации из нее очень популярны и демонстрируются на различных конкурсах.

Алексей Мирошниченко, главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета: "Когда я начал с этими текстами работать, ты анализируешь, ни один спектакль Петипа так не сохранился, как «Баядерка». А то, что сделали наши мастера балета, Пономарев – величайший знаток классики, благодаря ему спектакли Петипа сохранились в Мариинском театре".

Настоящим подарком пермякам к Новому году стал не только сам балет, но и звёздный состав.  Главную женскую партию танцовщицу  исполнит Наталья Осипова  - прима-балерина Лондонского Королевского балета в Ковент-Гарден.  Главную мужскую партию Солора станцует Владислав  Лантратов - премьер Большого театра. 

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Мне очень почетно и особенно волнительно быть в театре среди вас. Я понимаю, что все волнуются, и что нельзя ничего говорить, но я уверен, что проделана огромная работа, а мы знаем, что огромная работа рано или поздно вознаграждается. Поэтому я хочу пожелать долгой жизни этому замечательному спектаклю".

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 14.12.2018 в 14:55 в рубрике - Вести Пермь

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