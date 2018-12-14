«Баядерка»: большая премьера в Перми

В Пермском театре оперы и балета состоится премьерный показ «Баядерки». Этот балет считается одним из шедевров хореографа Мариуса Петипа. Накануне вечером в театре состоялся генеральный прогон. В основе сюжета балетной постановки - история любви храмовой танцовщицы Никии и знатного воина Солора, обернувшаяся трагедией из-за ревности Великого брамина и дочери раджи Гамзатти. На сцене оперного театра «Баядерка» не ставилась ни разу. Несмотря на то, что вариации из нее очень популярны и демонстрируются на различных конкурсах.

Алексей Мирошниченко, главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета: "Когда я начал с этими текстами работать, ты анализируешь, ни один спектакль Петипа так не сохранился, как «Баядерка». А то, что сделали наши мастера балета, Пономарев – величайший знаток классики, благодаря ему спектакли Петипа сохранились в Мариинском театре".

Настоящим подарком пермякам к Новому году стал не только сам балет, но и звёздный состав. Главную женскую партию танцовщицу исполнит Наталья Осипова - прима-балерина Лондонского Королевского балета в Ковент-Гарден. Главную мужскую партию Солора станцует Владислав Лантратов - премьер Большого театра.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Мне очень почетно и особенно волнительно быть в театре среди вас. Я понимаю, что все волнуются, и что нельзя ничего говорить, но я уверен, что проделана огромная работа, а мы знаем, что огромная работа рано или поздно вознаграждается. Поэтому я хочу пожелать долгой жизни этому замечательному спектаклю".