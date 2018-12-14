В Перми подвели итоги конкурса начинающих авторов памяти журналиста Валерия Дементьева

Во Дворце детского (юношеского) творчества подвели итоги ежегодного краевого конкурса начинающих авторов памяти пермского журналиста Валерия Дементьева. Это уже 27-й конкурс, в этом году 56 авторов в возрасте от 7 до 28 лет представили 106 работ в номинациях «Поэзия», «Проза», «Юнкоры», «Прикоснись сердцем к подвигу». Номинация «Публицистика» учреждается редакцией программы «Ориентир» радио ГТРК "Пермь". Автор программы - журналист Тамара Ромащенко, она является постоянным членом жюри конкурса. За годы работы Тамара Михайловна внесла неоценимый вклад в организацию и проведение конкурса.

Победителями конкурса в этом году стали 12 ребят. В номинации "Публицистика" награду получили Карина Пирожкова и Милана Волокитина.

Журналисту Валерию Дементьеву было 24 года, когда он в качестве военного обозревателя газеты «Молодая гвардия» отправился в Нагорный Карабах, где в то время нёс службу пермский батальон милиции. Это была его третья командировка в «горячую точку», ставшая последней. Посмертно Валерий Дементьев был награждён орденом «За личное мужество».