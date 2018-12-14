Пермь. Новости культуры 13.12.2018
Темы выпуска:
-Третий образовательно-творческий цикл "Лаборатория Музыки" близиться к завершению. Несколько месяцев музыканты Перми и Пермского края создавали новую музыку и коллективы.
- Во всем мире отметили столетие со дня рождения выдающегося писателя и мыслителя, нобелевского лауреата по литературе Александра Солженицына. Прикамье, бывшее когда то частью того самого Архипелага ГУЛАГ, конечно, не могло остаться в стороне.
- От кубика к роботу - таков творческий путь юных инженеров. Дошкольники Кудымкарского района показали, как умело конструируют роботов и проектируют современную технику.
- 20 лет исполнилось коллективу гимназии №2 - музыкально-хоровой студии «Солнечная капель».Свой юбилей детский коллектив отметил, подарив своим гостям концерт под названием «Однажды, 20 лет спустя...».
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