Пермь. Новости культуры 13.12.2018

Темы выпуска:

-Третий образовательно-творческий цикл "Лаборатория Музыки" близиться к завершению. Несколько месяцев музыканты Перми и Пермского края создавали новую музыку и коллективы.

- Во всем мире отметили столетие со дня рождения выдающегося писателя и мыслителя, нобелевского лауреата по литературе Александра Солженицына. Прикамье, бывшее когда то частью того самого Архипелага ГУЛАГ, конечно, не могло остаться в стороне.

- От кубика к роботу - таков творческий путь юных инженеров. Дошкольники Кудымкарского района показали, как умело конструируют роботов и проектируют современную технику.

- 20 лет исполнилось коллективу гимназии №2 - музыкально-хоровой студии «Солнечная капель».Свой юбилей детский коллектив отметил, подарив своим гостям концерт под названием «Однажды, 20 лет спустя...».