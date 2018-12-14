Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Женщине-лифтёру грозит до двух лет колонии

Пермь. Новости культуры 13.12.2018 →

Фонд капремонта меняет системы электроснабжения

смотреть видео

свет

Приоритет – замена проводки и электрооборудования. Темпы работы в этом направлении планирует наращивать Фонд капитального ремонта Пермского края. Играют роль сразу несколько моментов – пожарная безопасность, а также экономия энергоресурсов, как следствие – экономия денег. За счет чего?

Клара Евсина до сих пор не может привыкнуть к «новым технологиям» в своем подъезде. Свет зажигается от негромкого шума, а светильники на улице перед подъездом срабатывают, когда становится темно.

Сейчас работы идут в многоквартирном доме на улице Мира. Подрядной организации надо заменить практически всю проводку в подъезде. Последний раз здесь эту процедуру проводили в конце 70-х годов прошлого века во время строительства дома.

Руслан Тазикаев, представитель подрядчика: "Проводка здесь была алюминиевая, и был большой износ проводки. В результате того, что все подвалы были превращены в магазины, токовая нагрузка не была рассчитана, постоянно вырубало электричество, провода выгорали".

В 2018 году Фонд капитального ремонта Пермского края заменил системы электроснабжения в 91 многоквартирном доме, что почти в два раза больше, чем в предыдущем году. Работы проведены в Перми, Новых Лядах и Нытве, в домах, где проживает больше пяти тысяч семей.

Илья Демин, начальник отдела капитального ремонта Фонда капитального ремонта Пермского края: "Используются энргосберегающие технологии - это такие, как энергоаккустические датчики, что позволяет существенно сэкономить на энергоснабжении. Энергосберегающие светильники, датчики, проводниковая продукция".

Использование современных материалов при ремонтах электрооборудования уже показало, что таким образом можно экономить средства жильцов дома, которые идут на оплату электроэнергии. В доме на улице Качалова, 24 такой ремонт проведен совсем недавно. Светодиодные фонари уже успели оценить жители.

В настоящее время подрядчики выполняют работы по ремонту систем электроснабжения еще в 32 домах Пермского края. Всего же различные виды капитального ремонта общего имущества с 2015 по 2018 год в Прикамье проведены в 877 многоквартирных домах.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 14.12.2018 в 14:07 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Женщине-лифтёру грозит до двух лет колонии

В Перми начинают работать традиционные ёлочные базары

Край вошел в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»

Не дети, а золото!

Декабрь - лучшее время для покупки автомобиля

Дорожный ремонт: миллиарды потратят по назначению

Экс-глава «Стратегии» явился на оглашение приговора с подарками для сокамерников

Пациенты детской больницы, в которой треснула стена, покинули здание

Деньги на ветер: худшие подарки на Новый год

В приюте «Матроскин» устроили новогоднюю фотосессию для бездомных котиков


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Женщине-лифтёру грозит до двух лет колонии

Пермь. Новости культуры 13.12.2018 →

Обратите внимание

в Перми

Пермь. Новости культуры 13.12.2018

Обзор главных культурных событий региона.
14.12.2018 в 14:34

Метки: в Перми, Культура, Общество

31 декабря заключить брак можно будет в двух районах Перми

Утвержден график дежурства пермских ЗАГСов в новогодние каникулы
14.12.2018 в 14:20

Метки: в Перми, Общество, Анонс

Фонд капремонта меняет системы электроснабжения

В 2018 году Фонд капитального ремонта Пермского края заменил системы электроснабжения в 91 многоквартирном доме.
14.12.2018 в 14:07

Метки: в Перми, Общество

Женщине-лифтёру грозит до двух лет колонии

Летом в шахту лифта упала и разбилась насмерть пожилая женщина.
14.12.2018 в 13:06

Метки: в Перми, Происшествия

В Перми начинают работать традиционные ёлочные базары

Праздник приближается - пермяки уже могут купить живую елку, новогодние игрушки и украшения.
14.12.2018 в 12:40

Метки: в Перми, Общество

В России

Трудовые книжки станут электронными

С 2020 года новые записи (например, о смене работы или изменении должности) будут заноситься уже в цифровую книжку.
14.12.2018 в 08:40

Метки: в Перми, Общество, В России

Пермскую мошенницу доставили из Молдавии в Россию

Возглавляемая ею преступная группа обманула пенсионеров на 19 миллионов рублей
13.12.2018 в 14:43

Метки: В России, в Перми, в Пермском крае, Преступления

МиГ-31БМ из Перми перехватили условную крылатую ракету

Летчикам пришлось подняться в стратосферу
12.12.2018 в 15:24

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

«Двойников» освободили от уплаты долгов за однофамильцев

В России начинает действовать федеральный закон, который освободит от уплаты долгов россиян, имеющих одинаковые фамилию, имя и отчество с должниками.
10.12.2018 в 09:00

Метки: в Перми, Общество, В России

Самая красивая пещера самой красивой страны

В Москве состоится награждение лауреатов премии Русского географического общества и победителей фотоконкурса «Самая красивая страна».
07.12.2018 в 17:50

Метки: в Перми, В России

Лента новостей RSS каналы

Пермь. Новости культуры 13.12.2018Пермь. Новости культуры 13.12.2018

31 декабря заключить брак можно будет в двух районах Перми31 декабря заключить брак можно будет в двух районах Перми

Самый обаятельный и привлекательныйСамый обаятельный и привлекательный

Фонд капремонта меняет системы электроснабженияФонд капремонта меняет системы электроснабжения

В Краснокамске директор управляющей компании присвоила 15 миллионов рублейВ Краснокамске директор управляющей компании присвоила 15 миллионов рублей

Женщине-лифтёру грозит до двух лет колонииЖенщине-лифтёру грозит до двух лет колонии

В Перми начинают работать традиционные ёлочные базарыВ Перми начинают работать традиционные ёлочные базары

Край вошел в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»Край вошел в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»

Не дети, а золото!Не дети, а золото!

На катках Перми открывают «Ледовый сезон»На катках Перми открывают «Ледовый сезон»

Декабрь - лучшее время для покупки автомобиляДекабрь - лучшее время для покупки автомобиля

Очевидцы: в Перми подрались водители маршрутокОчевидцы: в Перми подрались водители маршруток

Школьников и учителей приглашают на новогодний балШкольников и учителей приглашают на новогодний бал

Дорожный ремонт: миллиарды потратят по назначениюДорожный ремонт: миллиарды потратят по назначению

Лыжники запасаются фонариками и хорошим настроениемЛыжники запасаются фонариками и хорошим настроением

Экс-глава «Стратегии» явился на оглашение приговора с подарками для сокамерниковЭкс-глава «Стратегии» явился на оглашение приговора с подарками для сокамерников

Нужны донорыНужны доноры

Трудовые книжки станут электроннымиТрудовые книжки станут электронными

Пациенты детской больницы, в которой треснула стена, покинули зданиеПациенты детской больницы, в которой треснула стена, покинули здание

Деньги на ветер: худшие подарки на Новый годДеньги на ветер: худшие подарки на Новый год

В приюте «Матроскин» устроили новогоднюю фотосессию для бездомных котиковВ приюте «Матроскин» устроили новогоднюю фотосессию для бездомных котиков

Фильм пермячки получил премию Русского географического обществаФильм пермячки получил премию Русского географического общества

Едем и едим: в крае запускают электричку с дегустационным вагономЕдем и едим: в крае запускают электричку с дегустационным вагоном

Пермяки завоевали бронзу в финале Юниорского Гран-При в ВанкувереПермяки завоевали бронзу в финале Юниорского Гран-При в Ванкувере

В Соликамске мужчина привязал собаку к машине и протащил по дорогеВ Соликамске мужчина привязал собаку к машине и протащил по дороге

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную