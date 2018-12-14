Фонд капремонта меняет системы электроснабжения

Приоритет – замена проводки и электрооборудования. Темпы работы в этом направлении планирует наращивать Фонд капитального ремонта Пермского края. Играют роль сразу несколько моментов – пожарная безопасность, а также экономия энергоресурсов, как следствие – экономия денег. За счет чего?

Клара Евсина до сих пор не может привыкнуть к «новым технологиям» в своем подъезде. Свет зажигается от негромкого шума, а светильники на улице перед подъездом срабатывают, когда становится темно.

Сейчас работы идут в многоквартирном доме на улице Мира. Подрядной организации надо заменить практически всю проводку в подъезде. Последний раз здесь эту процедуру проводили в конце 70-х годов прошлого века во время строительства дома.

Руслан Тазикаев, представитель подрядчика: "Проводка здесь была алюминиевая, и был большой износ проводки. В результате того, что все подвалы были превращены в магазины, токовая нагрузка не была рассчитана, постоянно вырубало электричество, провода выгорали".

В 2018 году Фонд капитального ремонта Пермского края заменил системы электроснабжения в 91 многоквартирном доме, что почти в два раза больше, чем в предыдущем году. Работы проведены в Перми, Новых Лядах и Нытве, в домах, где проживает больше пяти тысяч семей.

Илья Демин, начальник отдела капитального ремонта Фонда капитального ремонта Пермского края: "Используются энргосберегающие технологии - это такие, как энергоаккустические датчики, что позволяет существенно сэкономить на энергоснабжении. Энергосберегающие светильники, датчики, проводниковая продукция".

Использование современных материалов при ремонтах электрооборудования уже показало, что таким образом можно экономить средства жильцов дома, которые идут на оплату электроэнергии. В доме на улице Качалова, 24 такой ремонт проведен совсем недавно. Светодиодные фонари уже успели оценить жители.

В настоящее время подрядчики выполняют работы по ремонту систем электроснабжения еще в 32 домах Пермского края. Всего же различные виды капитального ремонта общего имущества с 2015 по 2018 год в Прикамье проведены в 877 многоквартирных домах.