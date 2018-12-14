Женщине-лифтёру грозит до двух лет колонии

В Перми лифтёру, которого обвиняют в гибели пенсионерки, грозит до двух лет колонии. Осенью в одном из домов Орджоникидзевского района сломался лифт, в нем застряли люди. Восстановить работу лифта приехала женщина-лифтер. Во время своимх действий она попросила пожилую местную жительницу постоять у открытой шахты. В итоге пенсионерка провалилась в шахту лифта и погибла.

На лифтера завели уголовное дело, которое на днях передали в суд. По версии следствия, ранее не судимая женщина-лифтер, находясь на рабочей смене, в нарушение правил самостоятельно приступила к устранению аварийной ситуации по эвакуации пассажиров, что повлекло по неосторожности смерть человека. Суд состоится 21 декабря. Женщине грозит наказание в виде исправительных или принудительных работ либо лишение свободы сроком до двух лет.