В Перми начинают работать традиционные ёлочные базары

В городе начинают работать традиционные елочные базары, на которых пермяки смогут купить живую елку, а также новогодние игрушки и украшения.

Елки из Большой Сосновы выглядят нарядными, они специально выращиваются на продажу. Сейчас деревья продают по цене от 500 до 900 рублей. Чтобы елка стояла дольше, продавцы советуют поместить дерево в емкость с сырым песком.

Купить новогоднее деревце можно не только в Мотовилихе на ул. Крупской, но и по адресам - шоссе Космонавтов, 114; ул. Мира, 39 и на ул. Ласьвинской-18. Это официальные места продажи, здесь ёлки продаются со всеми необходимыми документами. Горожан просят быть внимательнее и не покупать елки у «черных лесорубов». Любая вырубка елок на территории Перми строго запрещена и является уголовно наказуемым деянием.