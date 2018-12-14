Край вошел в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»

Предполагаемый показатель 2025 года - повышение производительности труда на 30 процентов - некоторые пермские компании уже достигли. Но пока не все. Информация прозвучала сегодня на совете директоров промышленных предприятий, участвующих в приоритетной федеральной программе. Всего их 30. Теперь анализу должны подвергнуться стратегии, избранные лидерами.

Одно нажатие кнопки - и турбина двигателя крутится так, как будто в ней нет 2 тонн. Современный сборочный стенд - собственная разработка «Пермских моторов». Экономит драгоценное время, а значит, увеличивает производительность, чего не скажешь про предыдущее поколение оборудования. И это далеко не единственное усовершенствование рабочего процесса.

С помощью лампы накаливания проверяли дефекты на деталях, она и сейчас лежит на столе для подстраховки, ведь установлено светодиодное освещение, чтобы разглядеть все изъяны.

Пермский край – один из шести пилотных регионов-участников федеральной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости». В программе участвуют 30 компаний региона, в том числе «ОДК-Пермские моторы», где как и у остальных проводится аудит, разработка и реализация корпоративных программ, организация обучения работников.

Сергей Попов, управляющий директор АО «ОДК-ПМ»: "Задача, которая стоит, и которая может повышать производительность труда - максимально большее вовлечение людей, и самое главное понимание людей, для чего это делается, что это даёт с точки зрения предприятия, с точки зрения каждого человека".

Итоги работы за 2018 год по повышению производительности труда в Прикамье были подведены на Совете директоров промышленных предприятий.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "У нас общий объём инвестиций достаточно стабилен, в связи с тем, что ряд крупных проектов у нас в прошлом году завершился, в этом году начинается новая крупная инвестиционная фаза, мы поддерживаем высокий уровень инвестиций в крае, и главное, создаются новые рабочие места".

Ключевыми направлениями программ стали бережливое производство и цифровизация.

Юлия Урожаева, директор департамента производительности и эффективности Министерства экономического развития РФ:

"Остальным регионам нужно пройти довольно сложную систему конкурсного отбора, чтобы стать участникам, а Пермский край является участником национального проекта. Договорились, что будем смотреть на инструменты развития внутреннего рынка. Важно не только выходить на экспорт, но и важно выстраивать производственные цепочки внутри страны".

В ближайшей перспективе в регионе планируется вовлечь в проект 90 предприятий, 65 тысяч сотрудников - треть от всех занятых в промышленном секторе.