Не дети, а золото!

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Выдающиеся, без скромности, школьники Перми - они же участники проекта «Золотой резерв» - накануне были приглашены в стены администрации краевой столицы. Глава Дмитрий Самойлов устроил им личный прием. О чем говорили?

Внутри ничего необычного - датчик пульса и температуры, небольшая плата. Главное - программа, которую написал Герман. В итоге - часы, которые позволяют контролировать состояние здоровья на расстоянии.

Герман Степанов, ученик школы №10 г. Перми: "Мой браслет дешевле, во-вторых, нет еще технологии, которая бы отправляла данные на сервер, который доступен родственникам, врачам, родителям".

У Германа сейчас три разных IT-проекта. А всего по Перми их сотни. Школьники завоевывают места на российских и мировых соревнованиях, реализовывают свои идеи по благоустройству города. В итоге - пермское образование в лидерах по стране.

Как узнать самого умного школьника? У каждого из них есть специальный значок, это значит, что они состоят в «Золотом резерве». 

В малый зал городской администрации глава Перми Дмитрий Самойлов пригласил ребят из «Золотого резерва» на встречу. Подвести итоги года. Обстановка неформальная, много шутили. Но и о деле поговорили.

- Для школьников сейчас нет площадки, на которую можно податься и тебя бы поддержали.

Дмитрий Самойлов, глава Перми: "То есть школьная площадка для раскрутки стартапов? Нормально, коллеги, давайте мы пометочку эту сделаем и будем прорабатывать, я согласен, вузовская есть, бизнес-инкубатор есть с привязкой к вузам, а для школьников нет".

Предлагали много. Например, найти помещение для интеллектуальной тусовки школьников города. Или поддержать «Улицу детства», это проект учащихся «Мастерграда», о котором знает даже президент страны. Первая их идея уже на улицах Перми.

Екатерина Храмова, ученица школы «Мастерград» г. Перми: "Своими руками сделали в столярной мастерской. Наша работа «Исторический навигатор» все лето простояла на набережной города Перми. «Исторический навигатор» - это лавочка, на которой расположена карта края с орнаментами народов, проживающих здесь".

Сотню учеников резерва городская администрация Перми поддерживает финансово премией в 25 тысяч рублей. Деньги, утверждают ребята, пустили не на ветер, а на свои проекты и научные разработки.

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 14.12.2018 в 11:55 в рубрике - Вести Пермь

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