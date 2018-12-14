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← Дорожный ремонт: миллиарды потратят по назначению

Декабрь - лучшее время для покупки автомобиля

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автомобиль

Декабрь - лучшее время для покупки новой машины. А декабрь 2018-го - тем более, уверяют автодилеры. У них есть объективные причины на то, чтобы утверждать это. Грядущее повышение цен уже ни для кого не секрет. Но при этом продавцы спешат реализовать как можно больше авто сейчас. По старым и порой даже сниженным ценам.

Первое знакомство с новым автомобилем всегда вызывает массу эмоций. Свой выбор Антон сделал давно, "Тигуан" из салона забирает уже не первый раз. До этого ездил на модели предыдущего поколения, автомобиль ни разу не подвел.

Антон Чернышев: "Я придерживаюсь «Тигуана», потому что это мощь, это относительно необъемные габариты и вместительный салон. Вообще немецкое качество мне очень нравится, потому что это не первый мой Фольксваген".

Сомневаться не приходится и в выгоде последнего приобретения. Как показывает практика, декабрь - самое удачное время для покупки автомобиля.

Покупка нового автомобиля в любом случае волнительное событие, но в декабре, когда в воздухе уже пахнет мандаринами и елкой, без подарков из автосалона не уходит никто.

Первое, что бросается в глаза, это заметно «похудевший» ценник. Здесь, правда, стоит поторопиться - выгодные предложения действуют только до нового года.

Евгений Клименко, менеджер руководитель отдела продаж автосалона «Экскурс-Автомобили»: "Ни для кого не секрет, что автомобили с нового года значительно подорожают. Это связано и с ростом НДС, и другими факторами. Но до нового года еще много времени, можно успеть еще приобрести Фольксваген «Тигуан» с выгодой до 200 тысяч рублей, получить красивые приятные новогодние подарки, сделать себе отличный сюрприз к празднику".

Сам по себе автомобиль - уже отличный подарок. Но в декабре каждый клиент Фольксваген получает еще и корзину с деликатесами к новогоднему столу. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 14.12.2018 в 11:00 в рубрике - Вести Пермь

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