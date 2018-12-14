Дорожный ремонт: миллиарды потратят по назначению
В региональном Минтрансе сегодня подвели итоги уходящего года и поделились планами на будущее. Так, в 2018-м в Пермском крае на дороги потратили почти 13 миллиардов рублей, треть из них - это субсидии муниципалитетам. При этом в ближайшее время дорожный фонд будет только расти и на трехлетку превысит 46 миллиардов рублей.
По словам полпреда Игоря Комарова, Прикамье уже сейчас занимает второе место в Приволжском федеральном округе по количеству дорог в нормативном состоянии. И сейчас их будут не только реконструировать, но и строить новые. Кроме тех объектов, которые уже близки к завершению, обозначены новые перспективные направления. В первую очередь это объекты краевой столицы - переход улицы Строителей от Куфонина до Стахановской; продолжение улицы Старцева с выходом на Висим и вторую Вышку; в рамках реконструкции шоссе Космонавтов на пересечении с Промышленной построят двухуровневую развязку; и уже в 2019 году начнется проектирование северного автомобильного обхода Перми, с возведением в Добрянском районе нового моста через Каму.
На севере края продолжится укрепление Березниковско-Соликамской агломерации с помощью четырехполосной дороги, параллельно Березники соединяются с Коми-Пермяцким округом. И наконец, совершенно новая дорога - Кунья-Губаха - должна сократить путь до Перми сразу на 60 километров.
Николай Уханов, министр транспорта Пермского края: "В рамках развития транспортной отрасли мы серьезно увеличиваем инвестиции, порядка 12 проектов дополнительно включены в планы работ, сейчас они находятся на стадии проектирования, и собственно говоря, уже со следующего года приступим к реализации".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Экс-глава «Стратегии» явился на оглашение приговора с подарками для сокамерников
Пациенты детской больницы, в которой треснула стена, покинули здание
Деньги на ветер: худшие подарки на Новый год
В приюте «Матроскин» устроили новогоднюю фотосессию для бездомных котиков
Фильм пермячки получил премию Русского географического общества
Едем и едим: в крае запускают электричку с дегустационным вагоном
Пермяки завоевали бронзу в финале Юниорского Гран-При в Ванкувере
На трассе Кунгур-Соликамск в результате ДТП сгорели два автомобиля
Чусовой принимает второй этап Кубка России по лыжным гонкам
Суд вынес приговор экс-руководителю НПФ «Стратегия»
Добавить комментарий: