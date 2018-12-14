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← Пациенты детской больницы, в которой треснула стена, покинули здание

Экс-глава «Стратегии» явился на оглашение приговора с подарками для сокамерников

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Пьянков

Практически завершилась история с крахом «Стратегии». Условное наклонение здесь справедливо потому, что, во-первых, сам осужденный Пьянков, создатель негосударственного пенсионного фонда, еще вправе обжаловать вынесенный приговор. А во-вторых, для клиентов, потерявших свои деньги - а это в основном пенсионеры - история еще не закончилась. Вернуть вложенные в обеспечение старости средства они хотят до сих пор.

В валенках и с большой сумкой  Пётр Пьянков прибыл в Ленинский суд, чтобы выслушать приговор. В том, что срок будет реальным, экс-директор «Стратегии» не сомневался, вот и подготовился столь основательно.

сумка

Пётр Пьянков: "Больше половины - это подарки моим сокамерникам - конфеты, сигареты, хотя я сам не курю, конечно, сушки, сладости какие-то, чай обязательно, колбаса!".

Ожидания и требования прокуратуры совпали полностью - до этого гособвинитель запросила для Петра Пьянкова четыре года колонии и штраф в размере два миллиона рублей. Столько в приговоре и прозвучало.

Елена Бурда, прокурор: "Суд признал его виновным в совершении трёх тяжких преступлений, это присвоение и растрата ценных бумаг, более чем на 220 миллионов рублей".

Сам Пьянков себя виновным не признал, на суде он говорил о том, что активы фонда присваивать не собирался. А вывел их для того, чтобы сохранить.

Пьянков

Пётр Пьянков: "Я не спас фонд, я не сохранил их деньги, извините, дорогие клиенты".

 «Дорогие клиенты» два года назад буквально осадили все офисы пенсионного фонда «Стратегия», почти 70 тысяч частных вкладчиков насчитывал фонд. Многие несли туда последние деньги, однако получить прибыль всем не удалось. В 2016 году Центробанк аннулировал лицензию фонда, в отношении Пьянкова возбудили уголовное дело.

Организатора фонда, кроме присвоения и растраты активов признали виновным в приобретении имущества незаконным путём, подаче ложной информации налоговикам. Приговор оглашён, и по закону каждая из сторон может его обжаловать, на это даётся десять суток, поэтому пока что вопрос остаётся открытым.

Почти 80 томов насчитывает уголовное дело, расследование которого длилось около двух лет, чтобы составить приговор, суду понадобилось полтора месяца, чтение заняло четыре дня.

Максим Пеккер

Метки: в Перми, Общество, Преступления, Деньги

Опубликовано: 14.12.2018 в 09:25 в рубрике - Вести Пермь

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