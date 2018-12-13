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Пациенты детской больницы, в которой треснула стена, покинули здание

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На данный момент все пациенты Пермской городской детской клинической больницы №3 покинули здание, сообщает Минздрав региона.  В стенах медучреждения сейчас остался частично персонал клиники, а также специалисты, ведущие мониторинг состояния трещины, ставшей причиной всех этих действий. При этом о прямой опасности обрушения или даже последующего разрушения стены не говорится.

Утром в детской больнице, расположенной по адресу Ленина, 13 в Перми, прорвало водоносную трубу. Затопило подвал. Аварийная бригада, прибывшая на место, обнаружила на одной из стен глубокую новообразованную трещину. Позже эксперты сказали, что треснувшая стена не является несущей. Тем не менее, как стало известно, детей из больницы увезли.

Александр Власов, первый заместитель Ленинского района Перми: "Эксперты со строительным образованием произвели осмотр визуальный. Никаких причин предполагать о том, что произошедшая утечка повлияла на разрушение, какое-то нарушение или малейшее повреждение несущих конструкций, нет". 

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 13.12.2018 в 22:18 в рубрике - Вести Пермь

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