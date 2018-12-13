Едем и едим: в крае запускают электричку с дегустационным вагоном

Сегодня в одной из пермских электричек появится дегустационный вагон. Это часть проекта «Покупай Пермское». Здесь будет представлена продукция местных производителей молока, мяса, кондитерских изделий, напитков. Дегустационный вагон войдет в состав пригородного электропоезда, курсирующего по маршруту «Пермь-2 – Пашия». Отправление в 18:40.