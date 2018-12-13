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Пермяки завоевали бронзу в финале Юниорского Гран-При в Ванкувере
Пермские фигуристы завоевали бронзу в финале Юниорского Гран-При по фигурному катанию в Ванкувере. Спортивная пара Аполлинария Панфилова - Дмитрий Рылов после короткой программы занимала 2-ю строчку, 3-ю по итогам произвольной (итоговые баллы: 186,59). Российские дуэты в этом виде программы оставили весь пьедестал почёта за собой: победили Анастасия Мишина-Александр Галлямов, Полина Костюкович - Дмитрий Ялин - вторые.
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