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На трассе Кунгур-Соликамск в результате ДТП сгорели два автомобиля
Серьезная авария произошла на трассе "Кунгур-Соликамск" в Гремячинском районе. Здесь столкнулись иномарка и «Газель». Удар оказался настолько сильным, что оба автомобиля загорелись. Водители погибли на месте. По предварительным данным, ДТП случилось из-за того, что водитель Renault Sandero выехал на встречную полосу. Двоих пассажиров с множественными травмами головы, тела и ног отправили в больницу.
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