На трассе Кунгур-Соликамск в результате ДТП сгорели два автомобиля

Серьезная авария произошла на трассе "Кунгур-Соликамск" в Гремячинском районе. Здесь столкнулись иномарка и «Газель». Удар оказался настолько сильным, что оба автомобиля загорелись. Водители погибли на месте. По предварительным данным, ДТП случилось из-за того, что водитель Renault Sandero выехал на встречную полосу. Двоих пассажиров с множественными травмами головы, тела и ног отправили в больницу.