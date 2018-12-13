Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Чем бы дитя ни тешилось...

МЧС: трещина в стене детской больницы не представляет опасности →

«Миллионерша поневоле» получила условный срок

смотреть видео

деньги

Жительница Кизела в одно мгновение стала миллионером, а потом была наказана. Банкомат по ошибке выдал женщине чужие деньги. Как установили в полиции, в банке произошел технический сбой, в результате чего на счет одной из клиенток поступили 4 млн рублей, принадлежащих полной ее тезке. Вместо того чтобы сообщить об ошибке, предприимчивая женщина обналичила сумму и скрылась. В итоге возбудили уголовное дело, ее нашли и обвинили в хищении особо крупной суммы. В качестве наказания назначили 4 года 6 месяцев лишения свободы условно, а также взыскали полную сумму.

 

 

 

Метки: в Пермском крае, Общество, Деньги

Опубликовано: 13.12.2018 в 14:50 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Чем бы дитя ни тешилось...

Ростелеком представляет «Умный дом»

Гостей из Дуйсбурга восхитил пермский «Ретро-Гараж»

Задержан по горячим следам

Пожарные Прикамья усилили профилактику в частном секторе

На вокзале «Пермь-2» заработала детская игровая комната

«Россия - моя история»: живой учебник

Как в Прикамье воплощаются проекты «Единой России»

Кто стал Гордостью Пермского края?

Юные суворовцы получили первые паспорта


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Чем бы дитя ни тешилось...

МЧС: трещина в стене детской больницы не представляет опасности →

Обратите внимание

в Перми

Суд вынес приговор экс-руководителю НПФ «Стратегия»

Петра Пьянкова обвиняли в растрате денег вкладчиков на сумму более 220 миллионов рублей и в отмывании ценных бумаг.
13.12.2018 в 15:43

Метки: в Перми, Общество, Деньги, Преступления

МЧС: трещина в стене детской больницы не представляет опасности

Серьезное ЧП сегодня случилось в пермской детской больнице № 3 на ул. Ленина, 13. На одной из стен внезапно появилась трещина.
13.12.2018 в 15:20

Метки: в Перми, Происшествия

Пермскую мошенницу доставили из Молдавии в Россию

Возглавляемая ею преступная группа обманула пенсионеров на 19 миллионов рублей
13.12.2018 в 14:43

Метки: В России, в Перми, в Пермском крае, Преступления

Чем бы дитя ни тешилось...

В пермских школах запретов на розовые, зеленые или другого цвета волосы теперь не будет.
13.12.2018 в 14:25

Метки: в Перми, Общество, Образование

Ростелеком представляет «Умный дом»

Следить за тем, что происходит у вас дома, можно в любой точке мира со своего мобильного устройства.
13.12.2018 в 14:00

Метки: в Перми, Общество, Реклама

В России

Пермскую мошенницу доставили из Молдавии в Россию

Возглавляемая ею преступная группа обманула пенсионеров на 19 миллионов рублей
13.12.2018 в 14:43

Метки: В России, в Перми, в Пермском крае, Преступления

МиГ-31БМ из Перми перехватили условную крылатую ракету

Летчикам пришлось подняться в стратосферу
12.12.2018 в 15:24

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

«Двойников» освободили от уплаты долгов за однофамильцев

В России начинает действовать федеральный закон, который освободит от уплаты долгов россиян, имеющих одинаковые фамилию, имя и отчество с должниками.
10.12.2018 в 09:00

Метки: в Перми, Общество, В России

Самая красивая пещера самой красивой страны

В Москве состоится награждение лауреатов премии Русского географического общества и победителей фотоконкурса «Самая красивая страна».
07.12.2018 в 17:50

Метки: в Перми, В России

Пермякам предложили купить недвижимость в столице

В городе открылось официальное представительство крупного российского застройщика - компании ФСК «Лидер».
07.12.2018 в 11:54

Метки: в Перми, В России, Реклама

Лента новостей RSS каналы

Чусовой принимает второй этап Кубка России по лыжным гонкамЧусовой принимает второй этап Кубка России по лыжным гонкам

Суд вынес приговор экс-руководителю НПФ «Стратегия»Суд вынес приговор экс-руководителю НПФ «Стратегия»

МЧС: трещина в стене детской больницы не представляет опасностиМЧС: трещина в стене детской больницы не представляет опасности

«Миллионерша поневоле» получила условный срок«Миллионерша поневоле» получила условный срок

Пермскую мошенницу доставили из Молдавии в РоссиюПермскую мошенницу доставили из Молдавии в Россию

Чем бы дитя ни тешилось...Чем бы дитя ни тешилось...

Ростелеком представляет «Умный дом»Ростелеком представляет «Умный дом»

Гостей из Дуйсбурга восхитил пермский «Ретро-Гараж»Гостей из Дуйсбурга восхитил пермский «Ретро-Гараж»

Суксунский «Альхен»: директор коммунальной службы воровал все подрядСуксунский «Альхен»: директор коммунальной службы воровал все подряд

Задержан по горячим следамЗадержан по горячим следам

Новогоднее шоу у Театра-Театра будет идти до 4 утраНовогоднее шоу у Театра-Театра будет идти до 4 утра

Пожарные Прикамья усилили профилактику в частном сектореПожарные Прикамья усилили профилактику в частном секторе

На вокзале «Пермь-2» заработала детская игровая комнатаНа вокзале «Пермь-2» заработала детская игровая комната

«Россия - моя история»: живой учебник«Россия - моя история»: живой учебник

Как в Прикамье воплощаются проекты «Единой России»Как в Прикамье воплощаются проекты «Единой России»

Кто стал Гордостью Пермского края?Кто стал Гордостью Пермского края?

В крае создана новая волейбольная команда «Кама»В крае создана новая волейбольная команда «Кама»

«Боялась вернуться домой»: в Очере нашли пропавшую школьницу«Боялась вернуться домой»: в Очере нашли пропавшую школьницу

Юные суворовцы получили первые паспортаЮные суворовцы получили первые паспорта

Новая поликлиника в Соликамске: места хватит всемНовая поликлиника в Соликамске: места хватит всем

Пермякам открыли двери в коридоры властиПермякам открыли двери в коридоры власти

Вести Кудымкар 12.12.2018Вести Кудымкар 12.12.2018

В Прикамье наградят лауреатов в сфере культуры и искусстваВ Прикамье наградят лауреатов в сфере культуры и искусства

В декабре пенсионеры получат две пенсииВ декабре пенсионеры получат две пенсии

Министр космонавтики: в Перми открыли мемориальную доску Сергею АфанасьевуМинистр космонавтики: в Перми открыли мемориальную доску Сергею Афанасьеву

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную