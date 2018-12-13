«Миллионерша поневоле» получила условный срок
Жительница Кизела в одно мгновение стала миллионером, а потом была наказана. Банкомат по ошибке выдал женщине чужие деньги. Как установили в полиции, в банке произошел технический сбой, в результате чего на счет одной из клиенток поступили 4 млн рублей, принадлежащих полной ее тезке. Вместо того чтобы сообщить об ошибке, предприимчивая женщина обналичила сумму и скрылась. В итоге возбудили уголовное дело, ее нашли и обвинили в хищении особо крупной суммы. В качестве наказания назначили 4 года 6 месяцев лишения свободы условно, а также взыскали полную сумму.
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