Чем бы дитя ни тешилось...

Департамент образования разработал список правил, которые должны соблюсти все городские школы. До февраля администрациям поручено внести правки в документы, где прописаны наставления для учащихся. С этого дня все указания должны носить рекомендательный характер и быть сформулированы в более мягкой форме. Как сообщается, запретов на розовые, зеленые или другого цвета волосы теперь не будет. Ограничения остались лишь в плане ношения школьной формы. Ее, согласно правилам, носить обязательно. Напомним, в сентябре ученицу гимназии № 4 отстранили от занятий, поскольку девочка пришла в школу с розовыми волосами. В итоге оштрафовали школьного директора.