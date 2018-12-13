Ростелеком представляет «Умный дом»

Хозяйка первой в Перми квартиры, оборудованной интеллектуальной системой «Умный дом», согласилась показать свое хозяйство журналистам «Вестей». До сих пор девушка присматривалась к работе электронного помощника, испытывала его. И пока не нашла к чему придраться.

Так работает датчик дыма, установленный в квартиле Олеси - на смартфон ей мгновенно приходит смс-оповещение, а дома включается сигнал тревоги, настолько громкий, что его слышат даже соседи.

По такому же принципу работают и другие датчики - тот, что следит за водой, поможет избежать затопления, а установленный на окне убережет детей - просигнализировав, что оно открыто.

Анна Сюзева, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "Если вы, уходя из дома, забыли выключить утюг - дистанционно - на своем смартфоне сможете выключить умную розетку".

Сердце «Умного дома» - контроллер - в миниатюрном корпусе - а значит, разместить его можно где угодно - зона покрытия сигнала до 40 метров.

Анна Сюзева, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "Чтобы соответствовать требованиям рынка, наших потребителей компания «Ростелеком» модернизирует свою технологическую базу, строит оптические сети, обеспечивая высокую скорость и возможность подключения новых цифровых сервисов и услуг".

За развлечения в «Умном доме» отвечает Интерактивное телевидение от «Ростелеком». Огромный выбор фильмов и сериалов, среди которых самые последние новинки. Функции паузы, записи и перемотки - все это доступно сразу на пяти устройствах. Любительница домашних вечеринок Олеся обладает еще и прекрасным голосом, поэтому выбирает караоке.

В квартире установлено видеонаблюдение, записи с камер хранятся в защищенном облаке.

Следить за тем, что происходит у вас дома, можно в любой точке мира со своего мобильного устройства, достаточно подключиться к интернету. Изображение появится на экране в режиме реального времени.