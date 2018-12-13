Гостей из Дуйсбурга восхитил пермский «Ретро-Гараж»

В пермском "Ретро-Гараже" уникальную экспозицию осмотрела делегация из города-побратима Перми Дуйсбурга. Гости приехали специально, чтобы увидеть редчайшие экземпляры советских автомобилей. В книге отзывов восхищенные гости из Германии написали: "Очень увлекательная выставка! Мы много узнали о развитии русской автомобильной индустрии и впечатлены техническими достижениями".