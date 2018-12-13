Задержан по горячим следам
В Перми по горячим следам раскрыто разбойное нападение, совершенное в Ленинском районе. Утром на улице Крисанова к потерпевшей сзади подбежал мужчина, обхватил рукой за шею и угрожая предметом, похожим на нож, потребовал деньги. Но получив отказ и увидев прохожих, налетчик скрылся.
Потерпевшая подробно описала внешность налетчика. В результате сотрудниками полиции подозреваемый в противоправном деянии был задержан. Злоумышленником оказался нигде не работающий житель Перми 1982 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Оперативники выясняют причастность подозреваемого к другим преступлениям.
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