Задержан по горячим следам

В Перми по горячим следам раскрыто разбойное нападение, совершенное в Ленинском районе. Утром на улице Крисанова к потерпевшей сзади подбежал мужчина, обхватил рукой за шею и угрожая предметом, похожим на нож, потребовал деньги. Но получив отказ и увидев прохожих, налетчик скрылся.

Потерпевшая подробно описала внешность налетчика. В результате сотрудниками полиции подозреваемый в противоправном деянии был задержан. Злоумышленником оказался нигде не работающий житель Перми 1982 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Оперативники выясняют причастность подозреваемого к другим преступлениям.