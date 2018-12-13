Пожарные Прикамья усилили профилактику в частном секторе

В Пермском крае бьют тревогу. За 11 месяцев произошло 1985 пожаров, огонь унес жизни 183 взрослых и 10 детей. Сейчас наступил самый опасный сезон - особенно для жителей частного сектора. Пожарные инспекторы стремятся каждого предупредить лично.

Профилактическую работу инспекторы 133 пожарной части выполняют еженедельно. Частному сектору внимание уделяется особое. По статистике, пожаров здесь происходит больше, чем в многоэтажках. Где-то печное отопление подвело, где-то - старая проводка.

В Пермском районе более 5,5 тысяч частных жилых домов. Большая часть из них - в подведомственной территории 133 пожарной части. Задача инспекторов - зайти в каждый двор, пообщаться с населением, подсказать, предупредить.

Вопросы пожарной профилактики взял на личный контроль губернатор Пермского края Максим Решетников.