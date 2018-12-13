На вокзале «Пермь-2» заработала детская игровая комната
На вокзале «Пермь-2» в круглосуточном режиме работает детская игровая комната. Рассчитана она на пассажиров в возрасте от 2 до 10 лет. Пользование - бесплатное. Помимо горок есть интерактивные игры. Так что родители теперь смогут вздохнуть спокойно в зале ожидания, надеются железнодорожники.
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