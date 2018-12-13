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«Россия - моя история»: живой учебник
Исторический парк "Россия - моя история" на Речном вокзале в Перми отметил свой первый день рождения. С утра до вечера вход был свободным для всех желающих, и в итоге число посетителей парка за год достигло отметки в 300 тысяч человек. В будущем организаторы призывают педагогов почаще водить сюда учеников, ведь «Россия - моя история» - это живой учебник, где посредством мультимедиа представлена вся летопись страны с древнейших времен до наших дней.
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