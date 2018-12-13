Как в Прикамье воплощаются проекты «Единой России»

Единороссы Прикамья собирались в Перми на партийный совет глав депутатских объединений. В итоге встреча вышла за намеченные рамки. Представители регионального правительства, которые регулярно встречаются с представителями всех парламентских партий, на этот раз пришли и к «Единой России». Какой получился разговор?

Повестка дня в Совете руководителей депутатских фракций «Единой России» насыщенна, по сути, это получение депутатами информации из первых рук - от руководителей региональных министерств. Дорожное строительство, медицина - выбраны наиболее актуальные темы.

Если говорить о медицине - в этом году краевой Минздрав чаще начал прибегать к помощи санитарной авиации. За 10 месяцев совершено уже почти 150 вылетов, за весь прошлый год их было 90. Больных в краевой центр больше всего доставляли из Чайковского. Что касается выбранного формата, то первый раз Совет собрался в прошлом году, и подобные встречи решили сделать регулярными. В течение нескольких часов обсуждаются партийные вопросы, развитие края.

Юрий Борисовец, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пермского края: "Нам очень важно, именно как фракции «Единая Россия», иметь общение с нашими коллегами в муниципальных образованиях, чтобы понимать, как это всё реализуется именно на месте".

В крае активно реализуется двенадцать федеральных партийных проектов, и как раз депутаты возглавляют некоторые из них на региональном уровне - а речь идёт, в том числе о развитии культуры, сельского хозяйства, поддержке старшего поколения.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края: "Пермский край, и это не наша оценка, это федеральная оценка, находится в топе регионов, в которых успешно реализуются партийные проекты".

На встрече обсуждали строительство дорог, формирование бюджетов в муниципалитетах и тему, которая с недавнего времени всё более активно в крае реализуется - объединительные процессы в муниципалитетах.