Кто стал Гордостью Пермского края?

В пермской школе «Мастерград» 500 ребят со всего региона накануне получали почетные знаки "Гордость Пермского края". Награду ввели в 2015 году. Тогда и сейчас ее вручают за успехи в общественной деятельности, искусстве и культуре, спорте и, конечно, учебе. К медали прилагается премия - 5 тысяч рублей. Примечательно, что если три года назад в числе награждаемых было всего 49 человек, в 2016 - 145, то сейчас их уже больше полутысячи.