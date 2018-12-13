Юные суворовцы получили первые паспорта

Ко Дню Конституции России приурочили торжественное вручение первых паспортов шестерым воспитанникам Пермского суворовского училища. Ребята практически в канун этого события отметили свое 14-летие. Церемония прошла в стенах Управления МВД по Пермскому краю. Главные лица - начальник полицейского главка Михаил Давыдов, главный федеральный инспектор в регионе Сергей Половников и, конечно, новоиспеченные обладатели самого важного документа в жизни.

Вручение паспортов - это часть федеральной акции "Мы граждане России", которая проходит в стране с 10 по 14 декабря. В Перми и крае паспорта лучшим школьникам будут вручать до конца рабочей недели.

Владислав Васильев, кадет Пермского суворовского училища: "Я очень горд, не только то, что его вручили, но и потому, что сегодня значимое событие – 25 лет Конституции РФ. Я буду с гордостью носить это звание гражданина Российской Федерации".