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Новая поликлиника в Соликамске: места хватит всем

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поликлиника в Соликамске

В Соликамске завершено строительство здания поликлиники районного масштаба. Ожидается, что ее мощности хватит на то, чтобы обеспечить высокотехнологичной медицинской помощью весь север Прикамья - с Чердынским и Красновишерским районами. Когда начнет свою работу учреждение?

Ожидание врача в узких коридорах первой Соликамской детской поликлиники не самое веселое времяпровождение для Надежды и Кати Русиновых. Открытия нового лечебного учреждения родители ожидают не меньше врачей.

Надежда Русинова: "Комфортно для детей должно быть. Если расписные стены будут с какими-то героями из мультфильмов, будет интереснее".

О необходимости обновления говорит и вывеска на поликлинике, она обозначает принадлежность еще к Министерству здравоохранения РСФСР. Все это наследство полувековой давности.

Новое здание уже построено, рассчитано на 200 посещений в смену. Открытие позволит не просто разгрузить 2 существующие поликлиники, но полностью закрыть дефицит в оказании высокотехнологичной помощи для всего севера Прикамья. Оснащение - это тоже часть контракта.

Николай Левко, главный врач соликамской городской детской больницы: "По ультразвуку, по рентгену, ультразвук вообще суперсовременный будет, у нас учреждение 2-го уровня для города Соликамска и близлежащих территорий, поэтому у нас должно быть оборудование экспертного класса".

В Соликамске сейчас, по сути, обкатывается типовой проект поликлиники, многое пришлось дорабатывать уже по ходу строительства.

Михаил Сюткин, первый заместитель председателя Правительства Пермского края: "Данный проект головной по поликлиникам на 200 посещений, аналогичные поликлиники строятся в Орджоникидзевском районе Перми и для города Кудымкара".

Глава региона Максим Решетников в качестве приоритета определил доступность медицинской помощи. И соликамская поликлиника - первая в большой серии. В ближайшие пять лет в Прикамье будет построено 22 объекта здравоохранения, в том числе 10 поликлиник, 7 больниц, 4 амбулатории и 1 диспансер.

Виктор Плюснин, председатель комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края: "Этой теме строительства объектов здравоохранения уделяется очень большое внимание, и я считаю, что правительство очень неплохо поработало".

Разрешение на ввод в эксплуатацию нового здания в Соликамске строители должны получить до нового года, дальше начнется процесс получения лицензии. Но главное - никаких узких коридоров,  информационные указатели уже покрашены в модный сиреневый цвет.

 

Метки: в Пермском крае, Власть, Здоровье

Опубликовано: 13.12.2018 в 09:50 в рубрике - Вести Пермь

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