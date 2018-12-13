Пермякам открыли двери в коридоры власти

В России отметили День Конституции. Уже по традиции, и в соответствии с поручением главы государства, 12 декабря еще и единый день приема граждан. В порядке живой очереди всех желающих принимали представители федеральных, региональных и муниципальных ведомств.

В региональную приемную президента пришли люди, чтобы рассказать о своих проблемах и попытаться решить их. В общем списке: министерства, органы местного самоуправления, агентства.

Всероссийский единый приём граждан проходил и в правительстве Пермского края. К кому можно было обратиться - в списке. Здесь и первый заместитель председателя правительства, и директор проектного офиса департамента документационного обеспечения аппарата правительства Пермского края.

Желающих высказаться принимали в порядке живой очереди. После консультации специалиста обратившегося направляли в нужное ведомство.

Лилия Гарипова, начальник отдела по работе с обращениями граждан Департамента документационного обеспечения аппарата Правительства Пермского края: "Гражданин подходит, рассказывает свою суть вопроса, свою проблему жизненную, определяется должностное лицо, далее гражданина провожают на приём именно к этому должностному лицу".

В качестве примера - министерство здравоохранения.

Шамиль Биктаев, и.о. министра здравоохранения Прикамья: "Часть населения обращается, потому что не может решить свои вопросы в территориях, соответственно, мы подключаем тогда руководителей лечебных учреждений на местах, а часть обратившихся это только за разъяснением".

С 12.00 до 20.00 принимали везде, где есть приемные. В отделе судебных приставов по Мотовилихинсокму району посетителей даже меньше обычного. Правда, здесь каждый день - день единого приёма граждан.

Алексей Дерунов, заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного пристава в отделе судебных приставов по Мотовилихинскому району г. Перми: "За сегодняшний день обратилось с личными вопросами 76 граждан, из них 66 человек - должники, которые в общей своей массе приходили по вопросам исполнения судов".

Точное количество пришедших со своими проблемами не так важно, как качество и скорость их решения. То, что не удалось решить по звонку или поручению день в день, берётся на карандаш.