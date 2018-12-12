Министр космонавтики: в Перми открыли мемориальную доску Сергею Афанасьеву
На фасаде музея истории «Мотовилихинских заводов» сегодня появилась мемориальная доска, посвященная дважды герою социалистического труда, министру общего машиностроения, а в годы Великой Отечественной войны заместителю главного инженера Молотовского завода №172 - так тогда называлось мотовилихинское предприятие - Сергею Афанасьеву. Открытие памятной доски инициировано советом почетных граждан Перми и поддержано Пермской городской думой.
С Пермью напрямую Афанасьева связывают военные годы, когда он трудился на Мотовилихе. Став министром общего машиностроения, кстати, идея создания ведомства так же принадлежит Сергею Александровичу, поводов бывать в Прикамье у него осталось немало. В ведении Афанасьева были обе сферы космонавтики - и гражданская, и военная. Во многом благодаря его исторической связи с пермскими инженерами и конструкторами наше ракетостроение вышло на занимаемые высоты.
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