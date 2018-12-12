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← Летели качели: в «Новой драме» прошла открытая репетиция

Молодых профессионалов захватил дух соревнования

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повар

В Пермском торгово-технологическом техникуме стартовали соревнования в Пятом региональном чемпионате "Молодые профессионалы". Участие в нем принимают более 300 человек. 

В рамках чемпионата проходят соревнования по поварскому искусству. Ребята с самого утра готовили на конкурс три блюда: холодная закуска - рулет куриный, горячее бюдо из судака и на десерт эклеры с лимонным соусом.  Каждому из 19 участников выдавался одинаковый набор продуктов. 

молодые профессионалы

На площадке Пермского техникума профессиональных технологий и дизайна соревнуются парикмахеры. Здесь конкурсанты за 3 часа должны успеть сделать салонную стрижку, окрашивание и укладку волос. 

По итогам сегодняшних соревнований будут выбраны пять финалистов от парикмахеров и поваров. Эти ребята примут участие в пятом региональном чемпионате "Молодые профессионалы.  WorldSkills России Пермского края", который пройдет в Перми с 23 по 27 января.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 12.12.2018 в 18:00 в рубрике - Вести Пермь

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