Молодых профессионалов захватил дух соревнования
В Пермском торгово-технологическом техникуме стартовали соревнования в Пятом региональном чемпионате "Молодые профессионалы". Участие в нем принимают более 300 человек.
В рамках чемпионата проходят соревнования по поварскому искусству. Ребята с самого утра готовили на конкурс три блюда: холодная закуска - рулет куриный, горячее бюдо из судака и на десерт эклеры с лимонным соусом. Каждому из 19 участников выдавался одинаковый набор продуктов.
На площадке Пермского техникума профессиональных технологий и дизайна соревнуются парикмахеры. Здесь конкурсанты за 3 часа должны успеть сделать салонную стрижку, окрашивание и укладку волос.
По итогам сегодняшних соревнований будут выбраны пять финалистов от парикмахеров и поваров. Эти ребята примут участие в пятом региональном чемпионате "Молодые профессионалы. WorldSkills России Пермского края", который пройдет в Перми с 23 по 27 января.
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