Молодых профессионалов захватил дух соревнования

В Пермском торгово-технологическом техникуме стартовали соревнования в Пятом региональном чемпионате "Молодые профессионалы". Участие в нем принимают более 300 человек.

В рамках чемпионата проходят соревнования по поварскому искусству. Ребята с самого утра готовили на конкурс три блюда: холодная закуска - рулет куриный, горячее бюдо из судака и на десерт эклеры с лимонным соусом. Каждому из 19 участников выдавался одинаковый набор продуктов.

На площадке Пермского техникума профессиональных технологий и дизайна соревнуются парикмахеры. Здесь конкурсанты за 3 часа должны успеть сделать салонную стрижку, окрашивание и укладку волос.

По итогам сегодняшних соревнований будут выбраны пять финалистов от парикмахеров и поваров. Эти ребята примут участие в пятом региональном чемпионате "Молодые профессионалы. WorldSkills России Пермского края", который пройдет в Перми с 23 по 27 января.