Летели качели: в «Новой драме» прошла открытая репетиция
В Пермском камерном театре «Новая драма» провели открытую репетицию спектакля «Летели качели» по пьесе Константина Стешика. Постановка рассказывает о человеке, который буквально замуровал себя в мир песен Егора Летова и потерял контакт с реальностью, его ничего не интересует, кроме творчества кумира. Премьера назначена на следующий год, поскольку спектакль еще не до конца готов. Для того чтобы понять, как работать дальше, театр решил показать зрителям имеющиеся сцены. Такой метод сегодня практикуют многие российские и зарубежные театры.
Марина Оленева, художественный руководитель камерного театра «Новая драма»: "Такое делается довольно часто, не всегда и не везде, но это важный этап, когда мы выводим спектакль на зрителей. И мы начинаем сами понимать, все ли мы сделали, так ли это, и может быть, потом что-нибудь изменится".
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