Мусорная реформа: что изменится в новом году?

С 1 января вывоз и утилизация мусора перейдет из категории жилищных услуг в коммунальные. Информацию публикует портал правительства Пермского края. Сообщается, что новая система призвана кардинально изменить непрозрачную и неэффективную модель оборота ТКО – твердых коммунальных отходов. Четверть века без надлежащего контроля за сферой отходов привели к огромному количеству свалок в лесах и реках всего региона. С 1 января обеспечивать сбор, транспортировку, обработку, утилизацию и захоронение мусора будет единый региональный оператор, деятельность которого регулирует федеральное законодательство. В Пермском крае оператором стала организация «Теплоэнерго». Тариф на коммунальную услугу будет установлен в конце ноября.

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края: «При этом размер платы на содержание жилого фонда – откуда затраты на вывоз ТКО исключаются – должен уменьшиться. Если этого не произошло, собственник недвижимости вправе потребовать перерасчета. А недобросовестные управляющие компании, ТСЖ или ЖСК, берущие «двойную» плату, рискуют получить штраф и лишиться лицензии».