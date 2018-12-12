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Возле Цирка появился гигантский тигр
На площади возле пермского Цирка появился гигантский надувной тигр. Его фотографии, сделанные многочисленными прохожими, заполонили социальные сети. Резиновый зверь возвышается над перекрестком улиц Крупской и Уральской и, судя по всему, служит украшением города. Во всяком случае, внимание привлекает значительное.
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