Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Прикамье подорожали продукты

Полицейские провели рейд по точкам продажи сотовых телефонов

смотреть видео

телефоны

Пермские полицейские провели рейд по точкам продажи сотовых телефонов. Всего было проверено 14 торговых объектов, расположенных в подземном переходе у Центрального рынка. Как выяснилось,  мобильные аппараты продавали без сопроводительных документов. По правилам, при продаже бывшего в употреблении телефона продавец должен предоставить договор купли-продажи с предыдущим владельцем, его паспортные данные, серийный номер устройства и название модели.

В результате оперативники изъяли более 500 телефонов, из них три находились в розыске. Также обнаружено 65 сим-карт, которые продавались без договора с оператором сети.

Сейчас телефоны, находящиеся в розыске, будут возвращены законным владельцам. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 12.12.2018 в 16:41 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Прикамье подорожали продукты

Глобальная уборка: со дна Мотовилихинского пруда вывезут 40 тысяч кубометров ила

Пермь. Новости культуры 11.12.2018

Не сыр, а опасная подделка

Пермских охотников прославят носки

В Соликамске завершили строительство детской поликлиники

«Сцена Молот» ставит эксперимент

В Перми назвали имена победителей конкурса «Дарования Прикамья»

В России единый день приема граждан

Пермские пожарные проводят учения в 20-этажном доме


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Прикамье подорожали продукты

Обратите внимание

в Перми

Полицейские провели рейд по точкам продажи сотовых телефонов

В результате рейда было изъято более 500 телефонов.
12.12.2018 в 16:41

Метки: в Перми, Общество

В Прикамье подорожали продукты

Пермьстат опубликовал свежие данные о росте цен.
12.12.2018 в 16:25

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Глобальная уборка: со дна Мотовилихинского пруда вывезут 40 тысяч кубометров ила

В последний раз Мотовилихинский пруд чистили 18 лет назад.
12.12.2018 в 16:00

Метки: в Перми, Общество

Пермь. Новости культуры 11.12.2018

Обзор главных культурных событий региона.
12.12.2018 в 15:40

Метки: в Перми, Культура, Общество

МиГ-31БМ из Перми перехватили условную крылатую ракету

Летчикам пришлось подняться в стратосферу
12.12.2018 в 15:24

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

В России

МиГ-31БМ из Перми перехватили условную крылатую ракету

Летчикам пришлось подняться в стратосферу
12.12.2018 в 15:24

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

«Двойников» освободили от уплаты долгов за однофамильцев

В России начинает действовать федеральный закон, который освободит от уплаты долгов россиян, имеющих одинаковые фамилию, имя и отчество с должниками.
10.12.2018 в 09:00

Метки: в Перми, Общество, В России

Самая красивая пещера самой красивой страны

В Москве состоится награждение лауреатов премии Русского географического общества и победителей фотоконкурса «Самая красивая страна».
07.12.2018 в 17:50

Метки: в Перми, В России

Пермякам предложили купить недвижимость в столице

В городе открылось официальное представительство крупного российского застройщика - компании ФСК «Лидер».
07.12.2018 в 11:54

Метки: в Перми, В России, Реклама

В Перми задержали организатора интернет-магазина по сбыту наркотиков

Наркомаркет продавал запрещенные вещества в Прикамье и Удмуртии
07.12.2018 в 11:00

Метки: в Пермском крае, в Перми, Преступления, В России

Лента новостей RSS каналы

Полицейские провели рейд по точкам продажи сотовых телефоновПолицейские провели рейд по точкам продажи сотовых телефонов

В Прикамье подорожали продуктыВ Прикамье подорожали продукты

Глобальная уборка: со дна Мотовилихинского пруда вывезут 40 тысяч кубометров илаГлобальная уборка: со дна Мотовилихинского пруда вывезут 40 тысяч кубометров ила

Пермь. Новости культуры 11.12.2018Пермь. Новости культуры 11.12.2018

МиГ-31БМ из Перми перехватили условную крылатую ракетуМиГ-31БМ из Перми перехватили условную крылатую ракету

Не сыр, а опасная подделкаНе сыр, а опасная подделка

Пермских охотников прославят носкиПермских охотников прославят носки

Приют «Матроскин» провел новогоднюю фотосессию с кошкамиПриют «Матроскин» провел новогоднюю фотосессию с кошками

В Соликамске завершили строительство детской поликлиникиВ Соликамске завершили строительство детской поликлиники

«Сцена Молот» ставит эксперимент«Сцена Молот» ставит эксперимент

В Перми назвали имена победителей конкурса «Дарования Прикамья»В Перми назвали имена победителей конкурса «Дарования Прикамья»

В России единый день приема гражданВ России единый день приема граждан

Пермские пожарные проводят учения в 20-этажном домеПермские пожарные проводят учения в 20-этажном доме

«Т Плюс»: планы, цифры, итоги«Т Плюс»: планы, цифры, итоги

Школьный автопарк Прикамья пополнят 72 новых автобусаШкольный автопарк Прикамья пополнят 72 новых автобуса

Программа «Пермский край - территория культуры» подводит итоги 2018 годаПрограмма «Пермский край - территория культуры» подводит итоги 2018 года

Судебный пристав притворился доставщиком пиццы, чтобы поймать должницуСудебный пристав притворился доставщиком пиццы, чтобы поймать должницу

3 этажа органа: пермяки побывали внутри короля инструментов3 этажа органа: пермяки побывали внутри короля инструментов

В ТЮЗе отремонтируют сценуВ ТЮЗе отремонтируют сцену

Пермских школьников приглашают на новогодний балПермских школьников приглашают на новогодний бал

В Прикамье внук избил дедушку из-за денегВ Прикамье внук избил дедушку из-за денег

Новая транспортная модель Перми - время больших переменНовая транспортная модель Перми - время больших перемен

В 100-летний юбилей Солженицына в музее «Пермь-36» дали спектакльВ 100-летний юбилей Солженицына в музее «Пермь-36» дали спектакль

Замерзающий посёлок Северный ищет правду в судеЗамерзающий посёлок Северный ищет правду в суде

Вести Кудымкар 11.12.2018Вести Кудымкар 11.12.2018

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную