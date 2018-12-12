Пермские полицейские провели рейд по точкам продажи сотовых телефонов. Всего было проверено 14 торговых объектов, расположенных в подземном переходе у Центрального рынка. Как выяснилось, мобильные аппараты продавали без сопроводительных документов. По правилам, при продаже бывшего в употреблении телефона продавец должен предоставить договор купли-продажи с предыдущим владельцем, его паспортные данные, серийный номер устройства и название модели.

В результате оперативники изъяли более 500 телефонов, из них три находились в розыске. Также обнаружено 65 сим-карт, которые продавались без договора с оператором сети.

Сейчас телефоны, находящиеся в розыске, будут возвращены законным владельцам.