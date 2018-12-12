В Прикамье подорожали продукты

Пермьстат опубликовал свежие данные о росте цен. Стоимость непродовольственных товаров осталась примерно на уровне октября, услуг - тоже, а вот продукты подорожали. На 13,5% выросли цены на капусту, сахар стоит на 5% больше, чем в прошлом месяце, курица – на 4%, на 3% - яйца.