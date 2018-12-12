Глобальная уборка: со дна Мотовилихинского пруда вывезут 40 тысяч кубометров ила

В Перми приступили к масштабной очистке Мотовилихинского пруда. Вывезти планируют около 40 тысяч кубометров ила и мусора. В последний раз подобные работы проводились 18 лет назад. Когда пруд снова заполнится водой?

Можно прогуляться по водоему и не утонуть. Воду в пруду спустили еще осенью, началась глобальная чистка. Прибрежная полоса раскопана изрядно. Это только начало пути, техника присутствует и предстоит работать долго. Водоем большой, донных отложений до 2 метров ила, для этого и надо было спускать воду, чтобы проводить чистку. Последний раз чистка здесь проводилась почти 20 лет назад.

Ирина Лопатина, начальник отдела водных ресурсов министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края:

"Объемы работ, которые мы планируем вместе с подрядчиком выполнить в зимний период, большие. Проект прошел экспертизу, не менее 8 месяцев нужно на выполнение работ".

Ил будут собирать, складировать на специальную площадку, потом его будут утилизировать или использовать как удобрение. Планируется очистить прибрежные полосы таких рек, как Большая и Малая Мотовилиха. Это работа планомерная, чистятся реки регулярно в Перми. Этой зимой на пруду не будет горок, катка, купелей, так как будут вестись работы. Процессы смогут наблюдать все местные жители. Будем надеяться, что работы закончат раньше обозначенного срока, и обновленный пруд предстанет перед горожанами в обозримом будущем.