Глобальная уборка: со дна Мотовилихинского пруда вывезут 40 тысяч кубометров ила →
Пермь. Новости культуры 11.12.2018
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- В Центральном выставочном зале пермяки могут посетить выставку картин лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Экспозиция называется «Ретроспектива Брендреализма».
- В Театре «Балет Евгения Панфилова» премьера - спектакль "Дорогое имячко". Это вторая часть трилогии по сказам Бажова. Первая - «Золотой полоз» - была представлена пермскому зрителю год назад. Над спектаклем работала постановочная группа в том же составе: хореограф Сергей Райник, композитор Игорь Машуков, художник по костюмам и сценограф Валерий Кунгуров.
- В Камерном театре «Новая драма» прошла открытая репетиция спектакля «Летели качели» по пьесе Константина Стешика. Это постановка о человеке, который буквально «замуровал» себя в мире песен Егора Летова и потерял контакт с реальностью, поэтому его ничего не интересует, кроме творчества кумира.
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