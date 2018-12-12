Пермь. Новости культуры 11.12.2018

Темы выпуска:

- В Центральном выставочном зале пермяки могут посетить выставку картин лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Экспозиция называется «Ретроспектива Брендреализма».

- В Театре «Балет Евгения Панфилова» премьера - спектакль "Дорогое имячко". Это вторая часть трилогии по сказам Бажова. Первая - «Золотой полоз» - была представлена пермскому зрителю год назад. Над спектаклем работала постановочная группа в том же составе: хореограф Сергей Райник, композитор Игорь Машуков, художник по костюмам и сценограф Валерий Кунгуров.

- В Камерном театре «Новая драма» прошла открытая репетиция спектакля «Летели качели» по пьесе Константина Стешика. Это постановка о человеке, который буквально «замуровал» себя в мире песен Егора Летова и потерял контакт с реальностью, поэтому его ничего не интересует, кроме творчества кумира.